हाइड्रो पावरको ड्याममा युवाको शव

दोलखा।
दोलखाको विगु गाँउपालिका वडा नम्बर– ५ चिलङ्खाका बुद्धिमान तमाङको छोरा करिब २१ वर्षीय राजु तमाङको शव सोरुङ खोलास्थित सिंगटी हाइड्रो पावरको ड्याममा अड्कीएर रहेको अवस्थामा जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलिले निकालेको छ ।
विहिवार विहान कालिञ्चोक गाँउपालिका वडा नम्बर– २ सोरुङ खोलामा रहेको सिंगटी हाइड्रो पावरको ड्याममा वेवारिसे अवस्थामा युवाको शव अड्कीएको जानकारी हाइड्रो पावरका कर्मचारी राजीव थामीले गराएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मनसुनजन्य विपद् उद्धार अस्थाई सुरक्षा वेस सिंगटीबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक सुमन बुढाथोकी नेतृत्वको नौ जना र इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीबाट प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नालको नेतृत्वमा पाँच जना गरी १४ जनाको संयुक्त टोलि घट्ना स्थिल पुगेको थियो ।
विहिवार विहान १०ः१५ बजे संयुक्त टोलिले उक्त शव हाइड्रो पावरको ड्यामबाट निकालेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १८ गुल्म दोलखाका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक सञ्जय अधिकारीले बताए ।
हाइड्रो पावरको ड्याममा अड्कीएको अवस्थामा निकालिएको राजु तमाङको शव आवश्यक अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाईएको पनि सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारीले बताए ।
मृतक तमाङ बुधवार विहान करिब ११ बजे घरबाट माछा मार्न भनि निस्किएको पारिवारीक स्रोतले जनाएको छ । विहानै निस्किएको तमाङ बेलुकासम्म घर नफर्कीएपछि खोजि सुरु गरिएको थियो । उनको शव विहिवार विहान घरबाट करिब पाँच किलोमिटरको दूरीमा रहेको सोरुङ खोला स्थित सिंगटी हाइड्रो पावरको ड्याममा अड्कीएको अवस्थामा संयुक्त प्रहरी टोलिले निकालेको हो ।
