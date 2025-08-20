एक थान सक्कली देखाएर ४९ थान नक्कली बेच्न खोज्नेहरु पक्राउ

हेटौंडा।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा–११, सुकुम्वासी टोलमा त्रिवेणीचोकस्थितमा कोठा भाडामा लिइ बस्नेहरुले नक्कली सुनलाई सक्कली भनेर स्थानीयलाई ठग्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
मंगलबार राति करिब ६ बजे मकवानपुरगढी गापा–२ बस्ने वर्ष ३४ का किशोर लामागोले, बकैया गापा–८ बस्ने वर्ष ४५ का सूर्यबहादुर नेगी, वडा–७ बस्ने वर्ष ४४ का सेतेलाल गोङ्बा र नुवाकोट किस्पाङ गापा–१, भाल्चे बस्ने वर्ष ४८ का नाम्केल तामाङको कोठाभित्र फेला पारी खानतलासी गर्ने क्रममा झोलाभित्र राखिएको अवस्थामा सुनजस्तो देखिने पहेंलो धातु ५० थान फेला परेको थियो ।
उक्त धातु आवश्यक परीक्षणका लागि मकवानपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघलाई पत्राचार गर्दा जसमध्ये ४९ थान नक्कली रहेको र १ थान (१० ग्राम) मात्र सक्कली सुन रहेको प्रमाणित भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सक्कली सुनलाई आवश्यक कारबाही तथा अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, बारा पठाइएको छ । बाँकी ४९ थान सुनजस्तो देखिने पहेंलो धातुका सम्बन्धमा सामानहरु बरामद गरी उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइ मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौंडाबाट ठगी उद्योग कसुर मुद्दामा म्याद अनुमतिसहित थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ ।
