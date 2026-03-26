मोहनप्रसादको १३औं दिनको संस्कार सम्पन्न

भक्तपुर ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्गीय पिता मोहनप्रसाद ओलीको १३औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा परम्पराअनुसारको संस्कार सम्पन्न गर्नुभएको छ ।
भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको अध्यक्षको निवासमा सो संस्कार पूरा गरिएको अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको चैत १२ गते ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । यसबीचमा ओली पिताको अशौच बारेर बस्नुभएको थियो । त्यस क्रममा अध्यक्ष ओली तथा ओली परिवारपप्रति समवेदना व्यक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका अध्यक्ष तथा शीर्ष नेता गुण्डु पुग्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता तथा आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चित बालेन्द्र शाह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानले भने सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष ओलीका पिताप्रति श्रद्धाञ्जली दिनुका साथै शोक सन्तप्त ओली परिवारमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको थियो ।
रास्वपाका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले भने ओली निवास पुगेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुका साथै ओलीलाई समवेदना दिनुभएको थियो । अध्यक्ष ओली पितृशोकमा रहँदा पनि शोकको घडीमा गत फागुन ३० गते एमाले सचिवालयको बैठक बोलाई सहभागी हुनुभएर राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
