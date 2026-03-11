भारतको सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक दियो ‘इच्छामृत्यु’लाई अनुमति

काठमाडौँ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ (स्वैच्छिक मृत्यु) लाई अनुमति दिएको छ।
बार एण्ड बेन्च र समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार अदालतले १२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा रहेका ३२ वर्षीय पुरुषलाई इच्छामृत्युको अनुमति दिने फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीशहरू जेबी पार्डीवाला र केभी विश्वनाथनको इजलासले लामो बहस भइरहेको यस संवेदनशील मुद्दामा फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई निष्क्रिय इच्छामृत्युको बारेमा व्यापक कानून बनाउने बारेमा विचार गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
त्यसै गरि अदालतले एम्स-दिल्लीलाई सम्पूर्ण प्रक्रियामा बिरामीको मर्यादा र सम्मान कायम राख्नको लागि जीवन समर्थन फिर्ता लिनको लागि एक विशेष योजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु भनेको के हो?
निष्क्रिय इच्छामृत्यु भनेको यदि कुनै बिरामी वर्षौंदेखि ओछ्यानमा छ, कोमामा छ र उसको निको हुने सम्भावना पूर्ण रूपमा गुमेको छ र ऊ जीवन समर्थन प्रणालीमा मात्र जीवित छ भने, उसको जीवन समर्थन प्रणाली हटाउन सकिन्छ।
