रुकुम पूर्वमा हिमपात, लोकमार्ग अवरुद्ध, उद्धार कार्य जारी

काठमाडौँ।

रुकुम पूर्वमा गए रातिदेखि हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको लुकुम–पातिहाल्ना खण्ड अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वले जानकारी दिएको छ। फसेका बस र यात्रुहरूको उद्धार गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय काक्रीबाट टोली खटाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले स्काभेटर प्रयोग गरी बाटो खुलाउने तयारी भइरहेको र भूमे गाउँपालिकासँग समन्वय भइरहेको बताए।

हिमाली तथा उच्च लेकाली क्षेत्रहरूमा हिमपात जारी छ भने तल्लो क्षेत्रमा वर्षा परेको छ। लामो समयको अन्तरालपछि परेको वर्षा र हिमपातका कारण किसानहरू खुसी भएका छन्। सिस्ने–५ का किसान विमल बिसीले भने, “आकाशेपानी नपर्दा गहुँ बाली सुकिसकेको थियो, अहिले राहत मिल्यो।”

