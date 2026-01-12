करातेकी सानुमाया सम्मानित

काठमाडौं।
कमला कार्की स्मृति प्रतिष्ठानले कराते खेलाडी सानुमाया थिङलाई आइतबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकासँगैं देशको गौरव अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएवापत दसौं स्मृति दिवसका अवसरमा सानुमायालाई सम्मान गरिएको हो ।
विश्व कराते च्याम्पियनसिपमा छनोट हुँदै प्रतिस्पर्धा गरेकी काता खेलाडी सानुमायाले दक्षिण एसियाली कराते च्याम्पियनसिप, एसिया प्यासिफिक कराते च्याम्पियनसिपलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेकी छन् ।
सोही कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका चन्द्रागिरी नगरपालिकाका महिला पत्रकार विष्णु पन्थी, कलाकार÷अभियन्ता डा. सुन्जु भट्ट बस्नेत, जेष्ठ नागरिकद्वय नानी कार्की र साहिली कार्कीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
उनीहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघकी सभापति निर्मला शर्मा, पूर्व मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका सांसद केशव पोख्रेल, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मोहनकुमार कार्की, संरक्षक अम्बिका बुढाथोकीलगायतले जनही १५ हजार १ रुपैयाँसहित दोसल्ला र प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरे ।
त्यसै अवसरमा संस्था सम्मानतर्फ सिर्जनशील अपाङ्ग पुनस्र्थापना तथा विशेष शिक्षा विद्यालयलाई १ लाख १ रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।
