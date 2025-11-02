माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित ८ दलबीच १८ बुँदे सहमति 

काठमाडौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ८ वटा दलबीच पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकमा साेही पार्टीहरूबीच १८ बुँदे सहमति भएको हो। माओवादीले माओवादलाई त्याग्दै माक्सवाद-लेनिनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन तयार भएको छ।
८ दलबीच नयाँ पार्टीको नाममा सहमति भइसकेको छैन। चुनावचिन्ह भने पाँचकुने तारा रहने जनाइएको छ । यही कार्तिक १९ गते पार्टी एकताकाे घाेषणा गर्ने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया