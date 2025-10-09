सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

काठमाडौँ।
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा केहीबेर अघि बैठक सुरु भएको हो।
बैठकमा वर्तमान राजीनिक परिस्थिति, देशको शान्ति सुरक्षा र विपद्पछिको राहत तथा पुनस्थापनका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
