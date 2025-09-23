नारायणगढ–मुग्लिङ सडक पहिरोले बन्द, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध

काठमाडौं ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा आज गएको ठूलो पहिरोका कारण सडक सम्पूर्णरूपमा बन्द भएको छ। तत्काल सडक खुल्ने सम्भावना नदेखिएकाले सवारीसाधनधनी, यात्रु तथा सम्बन्धित संघसंस्थालाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

वैकल्पिक मार्गको रूपमा बर्दिवास, हेटौंडा, बुटवल, कावासोती, गैंडाकोट, नौविसे र खैरेनीटार हुँदै यात्रा गर्न अनुरोध गरिएको छ। यात्रा गर्नु अघि सडकको अवस्था बुझ्न र आवश्यकता परेमा ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीबाट सहयोग लिन समेत अनुरोध गरिएको छ।

सडक खुलाउने प्रयास जारी रहेको र पुनः खुला भएपछि थप जानकारी गराइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले जनाएको छ। थप जानकारीका लागि प्रहरी तथा प्रशासनका सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ।

