काठमाडौँमा सुरु भयो ‘सगरमाथा फ्रेन्डशिप–२०२५’ संयुक्त सैन्य अभ्यास

काठमाडौँ ।

पाँचौं संस्करणको नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेन्डशिप–२०२५’ आज (७ सेप्टेम्बर) देखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नेपाली सेना र चिनियाँ सेनाबीचको यो अभ्यास १० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।

अभ्यास विपद् व्यवस्थापन, मानवीय सहायता र साझा क्षमताहरूमा केन्द्रित रहनेछ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार, अभ्यासले दुवै देशका सेनाबीच अनुभव र ज्ञान साटासाट गर्ने अवसर दिनेछ।

यो तेस्रो पटक नेपालमै आयोजना गरिएको हो। यसअघि २०१७ र २०१९ मा नेपाल र २०१८ मा चीनको छेन्दूमा अभ्यास भएको थियो। कोभिड–१९ महामारीपछि पहिलो पटक यो अभ्यास पुनः सुरु गरिएको हो।

