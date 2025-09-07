देशका पहाडी क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं ।
हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थानमा तथा पश्चिममा सरदरभन्दा दक्षिणतिर रहेको छ। सिक्किम आसपासको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले नेपालको पूर्वी भागमा प्रभाव पारिरहेको छ।
यसको प्रभावस्वरूप कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशसहित पहाडी क्षेत्रमा सामान्यदेखि आंशिक बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो र राति पनि देशका पहाडी भूभागमा मध्यम वर्षा र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
कोशी प्रदेशको तराई भागमा पनि राति भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
