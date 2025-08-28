आज ऋषि पञ्चमी : नेपाली नारीद्वारा सप्तऋषिको पूजा आराधना ,आज देशभर श्रद्धापूर्वक मनाइँदै

काठमाडौं ।

भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन पर्ने ऋषि पञ्चमी आज देशभर श्रद्धापूर्वक मनाइँदैछ । नेपाली नारीहरूले आज बिहानै स्नान गरी अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा अर्चना गरेका छन् ।

धार्मिक परम्पनाअनुसार, महिलाले ३६५ वटा दतिवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी प्रयोग गरी स्नान गर्ने र पञ्चगव्य सेवन गर्ने परम्परा छ ।

रजस्वलाका दिनहरूमा भएका त्रुटिहरूबाट मुक्तिका लागि आजको दिन सप्तऋषिको पूजा गरिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।

आजको दिन नरोपी उम्रेका अन्न खाई एक छाक हविष्य बस्ने व्रत पनि महिलाहरूले लिन्छन् । काठमाडौंको टेकु, मूलपानीलगायत देशभरका ऋषेश्वर मन्दिरहरूमा आज श्रद्धालु महिलाको भीड लागेको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com