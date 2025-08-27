मोदीको ‘स्वदेशी’ आह्वान : साना व्यवसायीलाई कर छुटको उपहार

नयाँदिल्ली ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस महिनाको सुरुतिर साना व्यवसायी र खुद्रा पसलेहरूलाई ठूलो कर छुट दिने घोषणा गरेका छन् । एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिएका लाखौँ सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमी (MSME) का लागि यो घोषणा ‘दीपावली उपहार’ भएको मोदीको भनाइ छ।
भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राजधानी दिल्लीको ऐतिहासिक लालकिल्लामा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले “आत्मनिर्भर भारत” निर्माणमा सबैलाई जोडिन आग्रह गरे।
उनले भने, “हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बजारमा पस्दा ‘मेड इन इन्डिया’ को बोर्ड देख्दा गर्व अनुभव होस्, हाम्रा व्यापारी तथा उपभोक्ताले स्वदेशीलाई रोज्नुपर्छ।”
कर छुट र प्रोत्साहन
मोदीले घोषणा गरेको कर छुट अन्तर्गत लाखौँ साना व्यवसायी तथा पसलेहरूले प्रत्यक्ष फाइदा पाउनेछन्। भारत सरकारका अनुसार यस कदमले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्नेछ।
कर प्रोत्साहनका कारण साना व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पूँजी विस्तार गर्न र नयाँ प्रविधि अपनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वदेशी अभियान र आत्मनिर्भरता
प्रधानमन्त्री मोदीले व्यापारी र सर्वसाधारणलाई भारतीय उत्पादन प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै ‘स्वदेशी अभियान’लाई नयाँ उचाइमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
उनका अनुसार विदेशी उत्पादनभन्दा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो भने भारतको अर्थतन्त्र अझ सबल र आत्मनिर्भर बन्नेछ।
आलोचना र प्रतिक्रिया
मोदीको घोषणा पछि विभिन्न व्यवसायिक संगठनले स्वागत गरेका छन्। कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ पाएपछि बजारमा नयाँ उत्साह आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कतिपय आर्थिक विश्लेषकहरूले यो कदम चुनावी प्रभाव बढाउन गरिएको भन्दै प्रश्न पनि उठाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, कर छुटले छोटो समयका लागि राहत दिन सक्छ तर दीर्घकालीन रुपमा उत्पादनशीलता र बजार प्रतिस्पर्धामा ठोस सुधार आवश्यक छ।
स्वतन्त्रता दिवसमा गरिएको मोदीको घोषणा भारतको आर्थिक दिशालाई ‘स्वदेशी र आत्मनिर्भरता’तर्फ मोड्ने रणनीतिक सन्देशका रूपमा लिइएको छ।
दीपावली नजिकिँदै गर्दा साना व्यापारीहरूले कर छुटलाई वास्तविक उपहारका रूपमा लिएका छन् भने, यसलाई व्यवहारमै कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा भने बाँकी छ।
