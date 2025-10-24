मन्त्री पुनको प्रसाईंलाई चेतावनी: बिनाप्रमाण जथाभाबी नबोल्नु, घाटा आफैलाई हुनेछ

काठमाडौँ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई बिनाप्रमाण जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्री पुनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, “दुर्गा भाई, बिनाप्रमाण व्यक्तिहरूलाई दोषारोपण गर्दा भविष्यमा घाटा अरूलाई नभई आफूलाई नै हुनेछ। डा. सन्दुक रुइतजस्ता विश्वप्रसिद्ध आँखाका चिकित्सक र समाजसेवीलाई बदनाम गर्नु अनावश्यक र गलत हो। दुर्गा भाईलाई सबैले चिन्नु पर्ने छ।”
उनको यस्तो टिप्पणी दुर्गा प्रसाईले हालै डा. सन्दुक रुइतबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि आएको हो।
प्रतिक्रिया