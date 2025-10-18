जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक केपी ओली पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पुगेका छन्। गत भदाै २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि उनी शनिबार पहिलो पटक पार्टी कार्यालय पुगेका हुन् । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते एमाले पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोड्फोड भएको थियो । त्यसपछि एमालेले पार्टीको सचिवालय लगायतका बैठक समेत भक्तपुरकाे गुण्डुस्थित ओली निवासमै गरेको थियो ।
ललितपुरको एक होटलमा केन्द्रीय कमिटी बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएकाे थियाे। एमालेले शनिबार चियापान कार्यक्रम राखेको हाे । हाल पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा चियापान कार्यक्रम जारी रहेकाे एमालेले जनाएकाे छ।
प्रतिक्रिया