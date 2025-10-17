जनकपुरको सुनचाँदी पसलमा छापा, स्थिति तनावग्रस्त, प्रहरीले चलायो गोली

जनकपुर।

जनकपुरको सोनारपट्टीमा बिल-बिजक बिनाको सुनचाँदी कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीको टोलीले शुक्रबार साँझ एक पसलमा छापा मारेको छ। छापा मार्ने क्रममा पसल सञ्चालकहरूले अवरोध गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्दै गएपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको हो ।

व्यापारीहरूले प्रहरीमाथि घेरा हालेर अवरोध गरेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले आत्मरक्षाका लागि हवाई फायर गरेको हो । यद्यपि, कति राउन्ड गोली चलाइएको हो भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

घटनापछि प्रहरीले केही पसलबाट चाँदी बरामद गरेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

