नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीमा नेतृत्व बहस: पोखरामा महाधिवेशन प्रस्ताव

काठमाडौं।
नेकपा (एमाले) को आगामी ११औं महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा जारी बैठकमा ओलीले महाधिवेशनको मिति, स्थान र एजेन्डा प्रस्ताव गर्दै संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा नेतृत्व पुनर्गठनको तयारी थालिएको बताउनुभएको हो ।
ओलीले भन्नुभयो– ‘मैले हट्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने फेसबुकले होइन, यो कमिटीले भन्नुपर्छ ।’ उहाँको यस अभिव्यक्तिले बैठकमा चलिरहेको ‘नेतृत्व बहस’ एकछिन तातिएको थियो । ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी बलियो बनेको दाबी गर्दै भन्नुभएको थियो– ‘एमालेलाई संकटबाट पार लगाउने नेतृत्व यही हो, हामीले फेरि जनतामाझ जाने तयारी गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा उपस्थित नेताहरूबीच ओलीको प्रस्ताव र सम्भावित नेतृत्व रूपान्तरणबारे फरक धारणा देखिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, युवानेता गोकुल बाँस्कोटालगायतले आ–आफ्ना विचार राखेका थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो– ‘महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनको महत्वपूर्ण कुरा हो, नीतिगत नवीकरण र संगठन सुदृढीकरणको अवसर पनि हो । अहिले भावनामा होइन, प्रक्रियामा निर्णय गर्नुपर्छ ।’ उहाँले नेतृत्व विवादलाई व्यक्तिगत बनाइने प्रयासको प्रतिवाद गर्दै पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भन्नुभयो– ‘ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी स्थायित्व पाएको छ, तर अब नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने सन्देश महाधिवेशनले दिन सक्नुपर्छ ।’ पौडेलको भनाइले पार्टीभित्र ‘साझा नेतृत्व’ को आवश्यकता औंल्याएको छ ।
त्यसै गरी गोकुल बाँस्कोटाले नेतृत्व निरन्तरताको प्रश्नभन्दा पनि पार्टीमा लोकतान्त्रिक संस्कारको पुनःस्थापना जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विचार र विधि दुवै सुदृढ हुनुपर्छ ।’ उहाँले ओलीको नेतृत्वमा ‘अति केन्द्रीकरण’ भएको भन्दै संस्थागत निर्णय प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्न माग गर्नुभयो ।
बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रारम्भिक एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नीतिगत परिमार्जन र समाजवादप्रतिको दीर्घकालीन रणनीति, संगठनात्मक पुनर्संरचना, युवा पुस्ताको नेतृत्व भूमिकाबारे प्रस्ताव,. स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको संरचना पुनःनिर्धारण, अनुशासन र सदस्यता नवीकरण अभियानलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
बैठकमा केही नेताहरूले महाधिवेशन मंसिरमा नभई चैत वा वैशाखमा सार्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । उनीहरूको तर्क थियो, संगठनका धेरै तहमा तयारी अधुरो छ, तसर्थ पर्याप्त समयसहित महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ ।
तर, ओली पक्षका नेताहरूले भने पोखरामा मंसिरमै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व र नीति–दिशा तय गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेका छन् । बैठकको अन्त्यतिर ओलीले फेरि बोल्नुभएको थियो । नेतृत्वको विषय भावनात्मक होइन, राजनीतिक निर्णय हो । कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने निर्णय महाधिवेशनले गर्नेछ ।’ उहाँले कमिटी सदस्यहरूलाई पार्टीभित्र एकतामूलक सन्देश दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
