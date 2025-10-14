विपिनको शव इजरायली सैनिक अस्पतालमा, डिएनए परीक्षणपछि नेपाल पठाइने

काठमाडौँ।
हमासको कब्जामै मृत्यु भएका नेपाली युवा विपिन जोशीको शव अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी (आईसीआरसी)ले इजरायली सेनालाई जिम्मा लगाएपछि उनको शव डिएनए परीक्षणका लागि सैनिक अस्पतालमा राखिएको छ । राजदूत धनप्रसाद पण्डितका अनुसा हमासले विपिन जोशीको भनेर बुझाएको शव डिएनए परीक्षण गरेपछि मात्र पुष्टि हुने भएकालेर सैनिक अस्पतालमा रखिएको छ।
रिपोर्ट आउन करिब ४ घण्टा लाग्ने र त्यसपछि पुष्टि भएमा इजरायली सरकारले नै नेपाल पठाईदिने राजदूत पण्डितले बताए। उनका अनुसार त्यसका लागि अझै केही दिन लाग्ने अनुमान छ ।
अध्ययनको सिलसिलामा इजरायल पुगेका कञ्चनपुरका विपिन जोशी गत अक्टुबर ७ मा हमासले किबुत्ज क्षेत्रमा गरेको आक्रमणको क्रममा बन्धक बनाइएका थिए ।त्यसयता उनको अवस्था अज्ञात थियो । इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भएपछि मंगलबार बिहान मात्रै इजरायली सेनाका अधिकारीले विपिनको मृत्यु भएको पुष्टि भएको औपचारिक जानकारी दिएका थिए । बन्दीहरु मुक्त गर्ने क्रममा हमासले विपिनको शव सोमबार आबेर हस्तान्तरण गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया