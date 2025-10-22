मेयर बालेनको आक्रोश-  अरुलाई लुसिफर भन्छौ ! लाज लाग्दैन ?

काठमाडौँ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह फेसबुकमा आक्रामक देखिएका छन् ।‘जेनजी’को प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेस, एमालेकै कार्यकर्ताबाट आगजनी गरिएको उनको आरोप छ ।
बुधबार बेलुका सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस, एमालेले देश जलाएर बालबालिकालाई दोष दिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –
तुइन र काठको पूल बनाउने नेताहरु भन्छन ,
यो देश विदेशीले बिगार्यो,
Visa पाउनलाई तिमीहरुको घर धाउनु पर्छ ,
अरुलाई एजेन्ट भन्छौ !!!
आन्दोलनमा पुरै देश एमालेले काङ्रेसको जलाउछ ,
काङ्रेसले एमालेको जलाउछ , दोश आफ्नो बाल बच्चालाई दिन्छौ !
चियाको टाईममा रगत पिएर अरुलाई लुसिफर भन्छौ !
लाज लाग्दैन ?
प्रतिक्रिया