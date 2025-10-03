धौखोलाको पुल भत्किँदा आवतजावत ठप्प

सीताराम अधिकारी
१७ आश्विन २०८२, शुक्रबार ०८:१९
658
Shares

धादिङ ।

मध्य धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ र ज्वालामुखी गाउँपालिका–४ को सिमानामा रहेको दोभानटार धौखोला पुल बाढीले भत्काउदा यातायात पूर्णरूपमा बन्द भएको छ ।

पुल भत्किएपछि ससाह–धौखोला–अमाराई–मैदी सडकखण्डमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ ।

दशैँ मनाउन घर आएका मैदी नलाङका बासिन्दा पुल्लबाट यातायात नचलेपछि हिडेर घरजान बाध्य भएका छन् ।

गत असारमा आएको बाढीले पुल क्षति बनाएपछि

असोज ९:१० गते सामान्य गाडी गुड्ने गरी मर्मत गरिएको पुल हिजो बेलुकीको वर्षातपछि पुनः भत्किँदै यातायात अवरुद्ध भएको हो ।

यो सडक नीलकण्ठ नगरपालिका, ज्वालामुखी र सिद्धलेक गाउँपालिकालाई जोड्ने प्रमुख मार्ग भए पनि स्थानीय सरकारहरु बेखबर जस्तै देखिएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

उनीहरूले चाडपर्वमा समेत सडक मर्मतमा बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै, सरकार नसक्ने हो भने श्रमदानमार्फत पुल बनाउन तयार रहेको जनाएका छन् ।

यो सडकमा हरेक दिन बस तथा साना सवारी आवतजावत गर्ने गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com