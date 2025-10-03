देशभर बदली, केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ ।
हाल देशभर मनसुनी र स्थानीय वायुको प्रभाव सक्रिय रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ भने कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। लुम्बिनी, कर्णाली र बागमती प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा पनि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।
आज राति पनि अधिकांश स्थानमा बदली रहनेछ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा मध्यम तथा केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। मौसम सम्बन्धी सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया