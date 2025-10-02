दसैं युद्धमै : रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको पीडा

काठमाडौं ।
दसैंको चहलपहल मातृभूमिमा छाउँदा, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरू भने युक्रेन युद्धभूमिमा जीवन जोखिममा पारेर बन्दुक र बंकरबीच दिन बिताइरहेका छन्।
केही जंगलमा, केही बंकरमा, तिनले युद्धकै बीचमा दसैं मनाउँदैछन्। गरिबी, रोजगारी र नागरिकताको आशाले तानिएका उनीहरू आफ्नो देश, परिवार र चाडपर्वभन्दा टाढा छन्। युद्धको कठोरता, बमबारुदको डर, र मानसिक पीडाबीच उनीहरूले भन्न थालेका छन् – “मनको घाउ रोए पनि दुख्छ, नरोए पनि दुख्छ।”
सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७३ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ, अझै धेरै बेपत्ता छन्। रूसी सेनामा नयाँ भर्ती जारी छ, तर युद्ध क्षेत्रको पीडाले फर्किन नपाएका नेपालीहरूको कथा मन छोनेछ।
