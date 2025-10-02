झापामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना : २ जनाको मृत्यु, १३ घाइते

काठमाडौं ।
बिर्तामोड–६ मा शुक्रबार बिहान सगरमाथा यातायातको यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन्।
विराटनगरबाट काँकडभिट्टा जाँदै गरेको बस अनियन्त्रित भई सडकमा पल्टिँदा दुर्घटना भएको हो।
मृतकमा इटहरीका ४६ वर्षीय दिनेशकुमार भट्टराई र रंगेलीका ४२ वर्षीय राजकुमार चौधरी छन्। चौधरी बसका कन्ट्याक्टर थिए।
घाइतेहरूको बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। केहीको अवस्था मध्यम रहेको छ। दुर्घटनापछि बस चालक फरार रहेको र खोजी कार्य भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले जनाएको छ।
