मतदाता चेतना र नेतृत्व प्राथमिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षण

मुलुकको अग्रणी निजी प्रकाशन गृह कामना न्यूज पब्लिकेसन्स्ले आगामी फागुन २१ गते हुने राष्ट्रिय निर्वाचनको सन्दर्भमा जनताको धारणा बुझ्न यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको हो। तपाईंको जबाफ र प्रतिक्रियाले मतदाता सचेतना, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, नेतृत्व प्राथमिकता तथा देशको भविष्यप्रतिको अपेक्षाको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्नेछ । साथै जनताले वास्तवमै के चाहिरहेको छ भन्ने कुरा बुझेर समाचारमा सही जनमतलाई प्रतिविम्बित गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ। यो सर्वेक्षण पूर्णरूपमा गोप्य रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । यहाँ उत्तर सही वा गलत भन्ने छैन । कृपया आफ्नो विचार ढुक्क भएर प्रकट गर्नुहोला ।
सर्वेक्षण प्रश्नावली दिइएका उत्तरमध्ये कुनै एकमा टिकमार्क लगाउनुहोस् ।